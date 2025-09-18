Root.cz  »  Bastlírna  »  Linus Torvalds staví kytarové pedály, návrhy uvolnil pod GNU GPL

Kytarové pedály Autor: Pixabay

Když se řekne Linus Torvalds, všichni si představí linuxové jádro, spoustu kódu v C a tisíce hodin strávených u klávesnice. Ale nejen počítači živ je člověk a dokonce i Linus má koníčky. Například rád staví elektroniku s páječkou v ruce a výsledkem jsou kytarové pedály.

Takový pedál je malé elektronické zařízení, které kytarista zapojí mezi svůj nástroj a zesilovač, aby různými způsoby měnili zvuk v průběhu hraní. Pomocí nohou tak může v závislosti na vnitřním zapojení přidávat různé efekty jako zkreslení, echo, reverb nebo jinak upravovat vyluzované tóny.

Linus sám nehraje po nocích v rockové kapele, ale baví ho technická stránka věci. Zveřejnil githubový repozitář, ve kterém uvolnil svá schémata a kód pod licencí GNU GPL. Linus v něm jasně píše, že se nejedná o hotový produkt. Popisuje vše jako experiment, který mu slouží spíše k prozkoumání návrhu obvodů než k vytvoření použitelného audio zařízení.

