Linux 6.11 a kosmetická změna řízení spotřeby SATA

Autor: Depositphotos

Správa napájení SATA linek dozná v Linuxu 6.11 jedné kosmetické změny, kterou výchozí konfigurace jádra srovná krok s tím, jak to typicky mají distribuce. Až dosud výchozí jádro používá u napájecích profilů SATA zařízení nastavení, které přebírá řízení dle toho, co je nastaveno v BIOSu stroje. To není z hlediska spotřeby vždy optimální.





Z možností přebírat nastavení z BIOSu / maximální výkon / střední potřeba / minimální spotřeba bude od Linuxu 6.11 novým výchozím nastavením právě střední hodnota. CONFIG_SATA_MOBILE_LPM_POLICY tedy bude používat hodnotu med_power_with_dipm . Střední nastavení nebylo v jádru používáno, neb kdysi mohlo rozbít schopnost připojování SATA zařízení za běhu, to už však neplatí, ostatně nastavení med_power_with_dipm používají velké linuxové distribuce již běžně.

Úprava je součástí balíku změn v pull requestu, který Linus už posunul dál a bude součástí Linuxu 6.11.