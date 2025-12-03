Root.cz  »  Licence  »  Linux 6.18 oficiálně LTS jádrem, s podporou (minimálně) do konce roku 2027

Linux 6.18 oficiálně LTS jádrem, s podporou (minimálně) do konce roku 2027

David Ježek
Včera
Greg Kroah-Hartman

Rozhodnutí, které se beztak čekalo, je zde. Jádro Linux 6.18 je novým LTS jádrem, jeho podpora poběží do prosince 2027. Navazuje tak na jádra aktuálně podporovaná či čerstvě ukončená. LTS popisek na kernel.org dostane jádro 6.18 až po vydání jádra Linux 6.19.

  • Linux 6.18: listopad 2025 až prosinec 2027
  • Linux 6.12: listopad 2024 až prosinec 2026
  • Linux 6.6: říjen 2023 až prosinec 2026
  • Linux 6.1: prosinec 2022 až prosinec 2027
  • Linux 5.15: říjen 2021 až prosinec 2026
  • Linux 5.10: prosinec 2020 až prosinec 2026

V závislosti na tom, která konkrétní vydání kterých linuxových distribucí pojmou Linux 6.18 za své výchozí jádro, je možné, že doba podpory bude delší, jak ostatně ukazují jádra typu 5.10 či 6.1. Též dodejme, že správci všech těchto LTS jader jsou Greg Kroah-Hartman a Sasha Levin. A úplně na závěr: LTS jádro Linux 5.4 dostalo poslední aktualizaci dnes, 3. prosince 2025, a to v podobě vydání 5.4.302.

