Linux 7.0: konec experimentů, Rust je trvalou částí jádra

David Ježek
Včera
Linux a Rust Autor: David Ježek s Gemini AI
Linux a Rust

Sedmičková řada linuxového jádra sice opět vzniká jen z prosté Linusovy potřeby vyznat se v číslování, ale přesto je tak trošku přelomem. S Linuxem 7.0 se završí experimentální fáze implementování podpory jazyka Rust v jádru. 

Experiment končí a Rust je trvalou, standardní součástí jádra. Jedni jásají, jiným nezbude nic jiného, než si zvyknout, ale takový je život. Příslušný patch, který do jádra zaslal Miguel Ojeda, toto konstatující se diskutoval od loňského prosince.

Dnes jsme ve fázi, kdy některé linuxové distribuce již v Rust psané části v jádru Linux používají, nemluvě o zařízeních běžících na Androidu. Miguel konstatuje že doufá, že tímto je vyslán signál společnostem a dalším entitám, že Rust je tady a mohou do něj začít investovat, školit své vývojáře a připravovat části Linuxu, které už budou psány v Rustu. Na podpoře Rustu v linuxovém jádru pracovaly desítky lidí, ve výsledku spíše stovky. Linux se od verze 7.0 oficiálně posouvá i do Rust éry.

Nakolik se poměr C a Rust kódu bude v nadcházejících letech proměňovat, se nechme překvapit.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

