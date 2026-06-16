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Linux 7.2 už bez podpory monochromatických ISA karet Hercules

David Ježek
Včera
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Simcity Hercules Autor: Pavel Tišnovský
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Déle než je spousta z nás na světě a podporována od počátků Linuxu, tak by se dala charakterizovat generace grafických karet typu Hercules. Jejich historie sahá desítky let zpět, jejich černobílé zobrazení v na dnešní dobu nízkém rozlišení přesto je pro mnoho věcí dostačující, nicméně i s ohledem na používanou 8bit ISA sběrnici je čas dát Herculesu pá-pá.

Jádro Linux 7.2 tak už bude prosto podpory této třídy karet. Z vývojové větve byl odstraněna, zmizel příslušný frame-buffer ovladač pro zařízení typu Hercules Monochrome ISA. Linuxové jádro zvící milióny řádků kódu si tak odlehčí zhruba o tisícovku řádků kódu, který v posledních dekádách víceméně nepotřeboval údržbu (ne, že by se o ni někdo aktivně snažil). Fanoušci nechť za zvuků hudby zatlačí slzu.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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