Linux 7.2 už bez podpory monochromatických ISA karet Hercules

Déle než je spousta z nás na světě a podporována od počátků Linuxu, tak by se dala charakterizovat generace grafických karet typu Hercules. Jejich historie sahá desítky let zpět, jejich černobílé zobrazení v na dnešní dobu nízkém rozlišení přesto je pro mnoho věcí dostačující, nicméně i s ohledem na používanou 8bit ISA sběrnici je čas dát Herculesu pá-pá.
Jádro Linux 7.2 tak už bude prosto podpory této třídy karet. Z vývojové větve byl odstraněna, zmizel příslušný frame-buffer ovladač pro zařízení typu Hercules Monochrome ISA. Linuxové jádro zvící milióny řádků kódu si tak odlehčí zhruba o tisícovku řádků kódu, který v posledních dekádách víceméně nepotřeboval údržbu (ne, že by se o ni někdo aktivně snažil). Fanoušci nechť za zvuků hudby zatlačí slzu.