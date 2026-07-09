Linux běží na herní konzoli Atari Jaguar z roku 1993 se 2 MB paměti

Atari Jaguar se na trhu objevil v listopadu 1993 a v reklamách se chlubil svým 64bitovým výkonem. Uvnitř se nachází procesor Motorola 68000, 2 MB paměti RAM a dva speciální čipy s názvy Tom a Jerry. Tom se stará o grafiku, zatímco Jerry má na starosti úkoly digitálního signálového procesoru (DSP), jako jsou časovače.
Vývojář Joel Bueno se rozhodl na tomto hardwaru spustit Linux, protože je to zajímavá výzva a je možné se u toho spoustu věcí naučit. Motorola 68000 nemá jednotku pro správu paměti (MMU), takže bylo potřeba použít uClinux/NOMMU bez ochrany virtuální paměti.
Dalším problémem byla velikost současného jádra 7.2.0-rc1. S pouhými 2 MB paměti RAM nebylo možné načíst vše najednou do paměti. Řešením bylo použití technologie XIP (execute-in-place), která umožňuje samotný nezapisovatelný kód jádra udržovat v paměti ROM v kartridži, zatímco části určené k zápisu se ukládají do paměti RAM. Jádro si pak vše spravuje samo, protože přesně ví, kde se které části nacházejí.
Kromě toho bylo potřeba ještě řešit neexistující podporu časovačů vyžadovaných plánovačem, doplnit ovladač pro konzoli a nedostatek paměti pro spuštění velkých procesů. Proto byla využita upravená verze nástroje BusyBox, který v sobě skrývá spoustu užitečných uživatelských utilit.
Výsledkem je Linux startující na více než třicet let starém hardwaru, který nabídne jen velmi jednoduchý shell se základními příkazy. Funguje to ale docela dobře jako ukázka toho, jak umí být Linux flexibilní a že ho šikovný vývojář umí rozběhat i na velmi specifickém hardwaru.