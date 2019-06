 »   »  Linux dostal 459 patchů s podporou GPU AMD Navi/RDNA

David Ježek

Více než 421 tisíc řádků nového zdrojového kódu ve více než 450 patchích, to je bilance činnosti open-source vývojářů v AMD z poslední doby. Cílem jejich snažení je začlenění podpory grafických procesorů/karet příští generace, 7nm Navi, resp. RDNA, jejichž uvedení na trh v podobě Radeonů řady RX 5700 je na spadnutí.

Důvodem tak obří várky je pochopitelně skutečnost, že Navi využívající architekturu RDNA představuje pro AMD velký architektonický skok vpřed, dál od několika posledních generací architektury GCN (Graphics Core Next). Namátkou třeba nový systém práce se zobrazením (Display Core Next 2), nová implementace DMA, nový video engine (VCN2) či řízení provozních parametrů, věci kolem DRM včetně podpory GDDR6, aktualizací firmwaru, PSP 11.0, AMD Kernel Fusion Driver atd. Kromě uvedené sady patchů s tím ještě souvisí aktualizace, které AMD zaslala do LLVM a patche na OpenGL/Vulkan ovladač.