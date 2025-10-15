Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Linux dostává podporu defragmentace oddílů typu exFAT

Linux dostává podporu defragmentace oddílů typu exFAT

David Ježek
Včera
3 nové názory

Sdílet

Pevný disk HDD Autor: Depositphotos

Nové vydání balíku nástrojů exfatprogs verze 1.3 obsahuje kromě jiného jednu klíčovou novinku. Do linuxového jádra se s ní v rámci kernelového ovladače pro exFAT dostává podpora defragmentace těchto oddílů, s novým nástrojem  defrag.exfat.

Uživatelé Linuxu tak nebudou muset kvůli této činnosti rebootovat do Windows, či nechávat exFAT oddíly fragmentované. Nová verze exfatprogs 1.3 také minimalizuje zero-out inicializaci v mkfs.exfat  pro rychlý formát, což snižuje čas I/O operací. Přibyly také některé opravy jak do nástroje kontroly oddílů fsck.exfat, tak do samotného mkfs.exfat. Více na GitHubu projektu.

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Dále u nás najdete

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Běží prevence nádoru slinivky, jakým trpí expremiér Topolánek

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Pizzu za korunu zaplatili daty. QR kódy jako brána pro kyberútoky

Co se dočtete v novém Computertrends 10/2025?

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Synology povoluje disky jiných značek, ale jen u některých NAS

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Merkur: stoletý příběh šroubků, fantazie i české vytrvalosti

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI