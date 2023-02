Linux Foundation spustilo OpenWallet Foundation

Autor: Steve Buissinne - Pixabay

V současnosti existuje několik elektronických peněženek. Mezi největší patří Apple, Google a PayPal. Kromě toho je tu spousta peněženek pro kryptoměny. Problémem však bývá posílání peněz mezi různými peněženkami. Tento problém by moha vyřešit nová OpenWallet Foundation (OWF). Ta byla spuštěna včera díky Linux Foundation Europe.





Otevřená elektronická peněženka by měla stavět na open source software a měla by jít o otevřené, bezpečné a všestranné řešení. Pokud jsem to správně pochopil, tak nepůjde o nové standardy ani o novou peněženku, ale o softwarovou mezivrstvu mezi standardy a peněženkami. Mezi sponzory OWF najdeme společnosti Visa, Accenture, American Express, Deutsche Telecom, Swisscom, MIT, OpenID Foundation, DIDAS, Hyperledger Foundation, Johannes Kepler University Linz, Open Identity Exchange, Secure Identity Alliance, The Digital Dollar Project a Trust Over IP Foundation.





(zdroj: slashdot)