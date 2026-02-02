Root.cz  »  Linux  »  Linux From Scratch opouští SysVinit a bude jen se systemd

Linux From Scratch opouští SysVinit a bude jen se systemd

Jan Fikar
Včera
Linux From Scratch Autor: Linux From Scratch

Linux From Scratch (LFS) je zvláštní distribuce pro pokročilé uživatele, kteří si podle detailního návodu mohou zkompilovat celý základní linuxový systém. Před dlouhou dobou jsme tu měli seriál o LFS, ale idea zůstává stále stejná. Na LFS pak navazuje BLFS (Beyond Linux From Scratch), který přidává další balíčky jako například xorg, GNOME, XFCE a další.

V současnosti existují dvě varianty LFS: se SysVinit a se systemd. To se však podle včerejšího oznámení změní a zůstane jen varianta se systemd. Stávající LFS 12.4 zůstane jak ve verzi SysVinit tak systemd, ale nový LFS 13.0, který má vyjít kolem 1. března, bude již jen se systemd.

Důvodem je stále větší závislost softwaru na systemd (například GNOME a KDE), velké vytížení vývojářů LFS, kteří to dělají ve volném čase a také současná nutnost testování ve dvou variantách LFS.

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

