 »   »  Linux Journal pokračuje

David Ježek

S rokem 2018 můžeme současně přivítat Linux Journal 2.0. Relativně krátce po oznámení konce tohoto magazínu přichází zpráva, že jej odkoupila společnost Private Internet Access a jeho vydávání bude pokračovat.

„Nová verze“ Linux Journalu bude postavena kolem jádra věrných čtenářů. Autoři by rádi od čtenářů slyšeli, co by si přáli, jaká cesta by se jim líbila nejvíce, aby Linux Journal pouze nepřežíval (a to na IRC kanálu #linuxjournal na freenode.net). Z tvůrců pokračují minimálně Carlie Fairchild, Jill Franklin, Doc Searls a další, počítá se ale také s nabíráním nových autorů. Další podrobnosti shrnuje oznámení na webu.