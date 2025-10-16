Root.cz  »  Desktop  »  Linux Mint Debian Edition 7 s názvem Gigi staví na Debianu 13 Trixie

Linux Mint Debian Edition 7 s názvem Gigi staví na Debianu 13 Trixie

Petr Krčmář
Dnes
Vývojáři uvolnili novou verzi distribuce LMDE 7 s názvem Gigi. LMDE znamená Linux Mint Debian Edition a cílem je zajistit, aby Linux Mint mohl i nadále poskytovat stejné uživatelské prostředí, kdyby někdy nebylo možné Mint stavět na Ubuntu. Zároveň LMDE umožňuje testovat software Mintu také na jiné distribuci než na Ubuntu, aby byla zajištěna kompatibilita napříč distribucemi.

LMDE 7 je založen na Debianu 13 Trixie, který vyšel v létě, a přebírá tedy všechny jeho novinky. Přináší linuxové jádro 6.12, podporou OEM instalací a desktopové prostředím Cinnamon 6.4.13 s možností přihlášení pomocí otisku prstu, aktualizovanými motivy a vylepšenou relací Wayland.

