Linux možná znovu zapne power management pro PCI zařízení

Kolem roku 2010 byl v jádře ve výchozím stavu zakázán power management (PM) pro všechna PCI zařízení. Ručně sice šlo úsporný režim zapnout, ale málokdo to dělal. Tenkrát šlo hlavně o problémy s ACPI. Nyní správce PCI Bjorn Helgaas otevřel diskusi, jestli není na čase zapnout PM pro PCI zařízení ve výchozím stavu.

V současnosti můžete úsporný režim zapnout ručně pomocí echo auto | sudo tee /sys/class/.../device/power/control , kdežto výchozí stav je on . Pokud tedy chcete experimentovat, tak můžete povolit PM pro všechna zařízení

for i in `find /sys -name control` do if [ -f ${i} ]; then echo auto > ${i} fi done

a umístit tento kód například do /etc/rc.local . Většina zařízení funguje bez problémů. Jedna z věcí, co nefunguje je například SATA AHCI hot-plug. Zde je potřeba na chvíli přepnout na příslušném portu na on , poté provést detekci například echo "- - -" | sudo tee /sys/class/scsi_host/host0/scan a pak můžete opět přepnout na auto .

(zdroj: phoronix)