 »   »  Linux na desktopu neuspěl kvůli roztříštěnosti, říká Linus Torvalds

Petr Krčmář

Mnoho kuchařů přesolí polévku. Linus Torvalds v rozhovoru řekl, že roztříštěnost je důvodem, proč Linux neuspěl na desktopu. Podle jeho názoru je desktopových řešení na Linuxu příliš a uživatele příliš možností mate.

Přál bych si, abychom si v tom vedli lépe a měli jeden společný desktop napříč distribucemi. Problém není v jádře. Je to spíše osobní rozmrzelost nad tím, jak roztříštěnost brzdí desktop.