Linux se připravuje na odstranění infrastruktury pro staré grafické ovladače

Od Linuxu 6.3 pomalu mizí podpora starých grafických karet jako ATI Rage 128, čehokoli od 3Dfx, S3 Savage, Intel 810, jader SiS, VIA a také starých karet typu Matrox MGA. Ovladače už zmizely a nyní se jádro připravuje na odstranění infrastruktury, kterou používaly.





Phoronix připomíná, že v tomto případě jde o infrastrukturu podporují dnes již zastaralý provoz ovladačů v user-space. S odstraněním jejich podpory si tak jádro uleví.





Patche, které infrastrukturu postupně odstraňují, zastřešuje Thomas Zimmermann ze SUSE. Dodává, že tyto ovladače, které zmizely s již zmíněným Linuxem 6.3, nikomu nechybí, neb si nikdo od té doby nestěžoval ani nepožadoval jejich návrat do jádra. Současné jádro Linux 6.6 LTS tak bude posledním, které tento kód ponese do let budoucích. Odstranění by mohlo nastat už v rámci Linuxu 6.8.