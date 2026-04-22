Linux se zbaví historických síťových ovladačů, v éře hledání chyb s AI nedává údržba smysl

V linuxovém jádru stále dlí řada ovladačů pro prehistorické síťové karty pro ISA či PCMCIA rozhraní. Není jisté, zdali je vůbec ještě někdo používá, jisté ale je, že řada lidí se baví hledáním chyb v těchto ovladačích pomocí nástrojů AI. To představuje neúměrnou zátěž pro správce těchto ovladačů, a tak přichází logický krok: z jádra budou odstraněny.
Vývojář Andrew Lunn zaslal do jádra sadu patchů, které ovladače pro několik síťových zařízení pro ISA / PCMCIA odstraňují. Jde vesměs o hardware z druhé poloviny 90. let či z roků kolem 2001 a 2002, a to značek jako 3com, AMD, SMSC, Cirrus, Fujitsu, Xircom a také 8390 Ethernet zařízení. Jádro si polehčí o zanedbatelných 27,6 tisíc řádků kódu, ale správcům se notně uleví, informuje Phoronix.