Linux se zbaví historických síťových ovladačů, v éře hledání chyb s AI nedává údržba smysl

David Ježek
3Com 3C509BC Autor: Dmitry Nosachev, podle licence: CC BY-SA 4.0
V linuxovém jádru stále dlí řada ovladačů pro prehistorické síťové karty pro ISA či PCMCIA rozhraní. Není jisté, zdali je vůbec ještě někdo používá, jisté ale je, že řada lidí se baví hledáním chyb v těchto ovladačích pomocí nástrojů AI. To představuje neúměrnou zátěž pro správce těchto ovladačů, a tak přichází logický krok: z jádra budou odstraněny.

Vývojář Andrew Lunn zaslal do jádra sadu patchů, které ovladače pro několik síťových zařízení pro ISA / PCMCIA odstraňují. Jde vesměs o hardware z druhé poloviny 90. let či z roků kolem 2001 a 2002, a to značek jako 3com, AMD, SMSC, Cirrus, Fujitsu, Xircom a také 8390 Ethernet zařízení. Jádro si polehčí o zanedbatelných 27,6 tisíc řádků kódu, ale správcům se notně uleví, informuje Phoronix.

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Doplňující údaje zaměstnavatele pro JMHZ – podrobný manuál

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Ministerstvo zvýší penze. Ale později, než se čekalo

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Padesát tisíc jako základ? Výpočet důstojné mzdy rozvířil sítě

Evropa bez amerických plateb: Digitální euro hledá cestu

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Digitální euro: jak funguje a jaké vlastnosti bude mít?

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Lékaři odpojili dívce zadní část mozku, aby ji zbavili epilepsie

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Chytila pájku za pálivý konec, dnes tvoří unikáty z cínu i skla

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Perličky z diskuze účetních k JMHZ

