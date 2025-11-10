Linux v prohlížeči ve Wasm

Vývojář Joel Severin portoval linuxové jádro do WebAssembly (Wasm). Dokáže tedy běžet v prohlížeči. Pokud chcete debugovat, je doporučen prohlížeč založený na Chrome, protože Firefox má problémy s debugováním velkých Wasm projektů.
Linux v prohlížeči si můžete vyzkoušet přímo na stránkách autora. Na moderním počítači by mělo jádro naběhnout za méně než sekundu. Jsou tu k dispozici některé nástroje z balíčku BusyBox a použita je knihovna musl. Jádro je 6.4 a je přeložené LLVM 17.0. Zdrojové kódy jsou na GitHubu.
(zdroj: phoronix)