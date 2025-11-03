Linux ve Steamu poprvé nad 3 %

Steam vydal pravidelnou statistiku hardware a software za říjen 2025, ve které je podíl Linuxu 3,05 %. Je to poprvé, kdy překročil 3 %. Uživatelů macOS je 2,11 % a dodejme, že na Windows 10 je stále 31,14 % uživatelů. Pouhá tři procenta se mohou zdát jako málo, ale jde o velký počet uživatelů. Steam si zapne alespoň jednou za měsíc 132 miliónů uživatelů. Z toho tedy bude asi 4 milióny používat Linux.
Důvodů pro růst Linuxu bude více: konec podpory Windows 10, rozšíření herní konzole Steam Deck a dobrá podpora her pro Windows přes Proton. Před rokem bylo uživatelů Linuxu 2,00 %. Zajímavý je také podíl SteamOS (Steam Deck), v rámci Linuxu to je 27 %. Mezi uživateli Linuxu je rozšířenější procesor AMD (67 %) než Intel (33 %). Steam Deck má AMD. U uživatelů Windows je tomu opačně: Intel (58 %) a AMD (42 %).
(zdroj: phoronix, slashdot, gamingonlinux)