LinuxDays letos neproběhnou, situace je nepříznivá

Autor: Root.cz

Organizátoři konference LinuxDays zveřejnili na webu informaci o tom, že se letošní ročník neuskuteční. Situace je podle nich nepříznivá z několika důvodů: stále nejistá koronavirová situace, několikanásobně vyšší ceny a nižší počty návštěvníků na konferencích obecně.