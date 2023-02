Linuxové jádro 6.1 bylo povýšeno na jádro s dlouhou podporou (LTS)

Greg Kroah-Hartman už vloni na podzim naznačoval, že by jádro verze 6.1 mohlo být vybráno pro režim s dlouhou podporou (LTS). Obvykle se jím totiž stává poslední major verze vydaná v rámci kalendářního roku. Nyní to bylo oficiálně potvrzeno a jádro 6.1 bylo povýšeno na LTS a bude podporováno až do prosince 2026.





Stejně dlouho podpora poběží také pro řadu 5.10 a jen o dva měsíce dříve skončí podpora řady 5.15.Uvidíme časem, jestli nebude Linux 6.1 nakonec udržován ještě po delší šestileté období, které by jeho životnost prodloužilo až do roku 2028. Počet současně udržovaných řad LTS však roste a bude záviset na tom, jak moc budou tato jádra používána hlavními průmyslovými hráči.





(Zdroj: Phoronix)