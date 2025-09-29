Root.cz  »  Linux  »  Linuxové jádro 6.17 přináší novinky v podpoře hardwaru

Linuxové jádro 6.17 přináší novinky v podpoře hardwaru

Petr Krčmář
Včera




Tux Linux Autor: Larry Ewing, podle licence: CC BY-SA 4.0

Linus Torvalds oznámil vydání očekávaného linuxového jádra verze 6.17. Mezi hlavní novinky patří podpora Branch Record Buffer Extension (BRBE) na architektuře ARM, podpora rozhraní AMD Hardware Feedback Interface (HFI), podpora Intel Wildcat Lake a Bartlett Lake-S, počáteční podpora kodeků HEVC (H.265) a VP9 v dekodéru Qualcomm Iris, který je podporován ovladačem Video 4 Linux (V4L2).

Nová verze také přináší živé záplatování na systémech AArch64 (64bitový ARM), podporu pro trasovací body systémových volání v User-Mode Linuxu, podporu BPF (Berkeley Packet Filter) pro architekturu LoongArch a nový modul DAMON_STAT, který zjednodušuje monitorování činnosti správy paměti.

Kromě toho jádro zavádí podporu pro řadič přerušení GICv5 pro KVM (Kernel-based Virtual Machine) na systémech ARM, podporu AppArmor pro řízení přístupu k soketům AF_UNIX a také možnost rezervace prostoru pro výpisy paměti při selhání jádra a migraci transparentních velkých stránek pro systémy s390.

