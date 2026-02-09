Root.cz  »  Linux  »  Linuxové jádro 6.19 nabízí lepší podporu starších grafických karet AMD

Linuxové jádro 6.19 nabízí lepší podporu starších grafických karet AMD

Petr Krčmář
Včera
Tučňáci tučňák Tux penguins Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Protože v předchozím týdnu nedošlo k žádným překvapením, rozhodl se Linus Torvalds vydat linuxové jádro verze 6.19. Jde o první velké vydání jádra v letošním roce. 

Mezi hlavní novinky patří podpora funkce AMD Smart Data Cache Injection (SDCI), podpora více procesorů pro User-mode Linux (UML), nové systémové volání listns()  umožňující procházet jmenné prostory v systému, podpora šifrování PCIe link a bezpečnostních funkcí pro ověřování zařízení.

Nové vydání také zavádí počáteční podporu hardwarové bezpečnostní funkce Intel Linear Address-Space Separation (LASS), podporu subsystému jádra Live Update Orchestrator pro provádění živých aktualizací jádra pomocí restartu založeného na kexec a podporu funkce Arm Memory System Resource Partitioning and Monitoring (MPAM).

Další novinkou je pak podpora správy volání pomocí SFrame, podpora subarchitektury LoongArch32, podpora kryptografických hašovacích funkcí SHA-3 a BLAKE2b, podpora protokolu CAN XL a podpora dávkového zápisu pro zařízení zram.

