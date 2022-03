Linuxové jádro přejde od standardu C89 na C11

Linuxové jádro je napsáno v C a používá dnes již celkem starý standard C89, také nazývaný ANSI C, s celým označením ANSI X3.159–1989. To by se mělo v jádře 5.18 změnit a mělo by se přejít na o něco novější C11.

Výhodou je, že C11 je podporováno GCC 5.1 a minimálně tato verze překladače je nyní požadována pro překlad jádra. Pokud by byl vybrán novější standard C17 či dokonce C2×, na kterém se dosud pracuje, tak by bylo potřeba minimálně GCC 8 a to se zdá jako příliš velký skok. Dnes ráno Arnd Bergmann poslal záplatu, která zapíná -std=gnu11 . Sám Linus je pro C11, takže se patrně změny dočkáme v jádře 5.18. Celý příběh je pěkně shrnut na LWN.

(zdroj: slashdot, phoronix)