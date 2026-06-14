Linuxové jádro verze 7.1 přináší novou implementaci NTFS

Linus Torvalds oznámil vydání linuxového jádra verze 7.1 s vylepšenou podporou hardwaru, vylepšeními souborového systému a síťových funkcí, novinkami v oblasti bezpečnosti a mnoha dalšími změnami.
Nejzásadnější změnou je nová implementace souborového systému NTFS, na které se pracovalo poslední čtyři roky. Nabízí plnou podporu zápisu s odloženým přidělováním paměti, integraci funkcí
iomap a
folio pro zvýšení výkonu zápisu, lepší stabilitu a novou sadu nástrojů pro uživatelský prostor s názvem
ntfsprogs-plus.
Jádro také zavádí nové přístupové právo „Landlock“ pro unixové doménové sockety s cestou k souboru, a to díky novému LSM hooku, vylepšením ovladačů
amd-pstate a
intel_idle pro lepší správu napájení a podpoře souborového systému exFAT, která umožňuje předalokovat bloky bez nutnosti nulování, čímž se snižuje fragmentace souborů.
Kromě toho ve výchozím nastavení aktivuje funkci Intel Flexible Return and Event Delivery (FRED), zavádí podporu PMU (CMEM) u SoC NVIDIA Tegra410, přidává podporu BPF fsession pro architekturu IBM System/390 a přidává podporu
seccomp() pro architekturu Alpha.