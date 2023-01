Linuxové prohlížeče dokumentů zvládnou české znaky v PDF formulářích

Adobe odřízlo linuxové uživatele už před deseti lety a od té doby jsme odkázaní na svobodné prohlížeče dokumentů. Ty fungují dobře, ale při vyplňování formulářů mají velké problémy s českými znaky. Je to způsobené tím, že samotný standard PDF zná jen základní sady znaků, v kterých znaky české abecedy chybí, vysvětluje Jiří Eischmann na blogu Fedora.cz. Standard sice zná ještě znakovou sadu RTF, ale ta zase není podporovaná všemi klienty. Najít tedy řešení nad rámec standardu, které bude kompatibilní napříč různými implementacemi, není jednoduchá záležitost.





Dobrou zprávou je, že se vývojářům podařilo do renderovací knihovny poppler doplnit podporu pro unicode pomocí přikládání písma, které tuto znakovou sadu podporuje, k danému dokumentu. To znamená, že všechny aplikace, které tuto knihovnu využívají, budou moci správně sloužit k vyplňování českých formulářů v PDF.





Týká se to například populárních prohlížeček Evince nebo Okular. Změna už byla backportována do Fedory 37 a časem se dostane i do dalších distribucí.