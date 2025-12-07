Linuxový telefon Jolla je možné předobjednat, má vyměnitelnou baterii a přepínač soukromí

Společnost Jolla zahájila kampaň na nový telefon Jolla Phone, který nazývá nezávislým evropským telefonem vytvořeným uživateli. Přístroj je vybaven procesorem Mediatek 5G SoC, 12 GB RAM, 256GB úložištěm rozšířitelným až na 2 TB pomocí karty microSDXC, 6,36" FullHD AMOLED displejem s rozlišením přibližně 390 ppi, poměrem stran 20:9 a sklem Gorilla Glass. Zajímavostí je uživatelsky vyměnitelná baterie s kapacitou 5 500 mAh.
Linuxový telefon podporuje mobilní sítě 4G/5G s duální nano-SIM kartou a globální konfigurací roamingového modemu, bezdrátové připojení Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 a NFC. Nabízí také hlavní fotoaparát s rozlišením 50 MP a ultraširokoúhlý fotoaparát s rozlišením 13 MP, přední širokoúhlý fotoaparát, čtečku otisků prstů na tlačítku napájení, vyměnitelný zadní kryt a indikační RGB diodu.
Kromě toho nový telefon Jolla Phone slibuje fyzický přepínač soukromí, který si uživatel může nastavit podle svých potřeb. Umožňuje snadno vypnout mikrofon, Bluetooth, aplikace pro Android nebo cokoli jiného. Přístroj bude dostupný ve třech barvách: bílé, černé a oranžové.
Telefon je vybaven operačním systémem Sailfish OS s podporou aplikací pro Android, což je evropská alternativa k dominantním mobilním operačním systémům založená na Linuxu, která slibuje minimálně pět let podpory, žádné sledování, žádné volání domů a žádné skryté analytické funkce.
Chytrý telefon je nyní možné předobjednat za 99 eur a už byl překročen minimální dvoutisícový limit objednávek, takže by výroba měla být zahájena. Plná cena pak bude 499 eur (asi 12 tisíc korun) včetně místní DPH a předem zaplacená cena bude od této částky nakonec odečtena. Majitelé by se měli dočkat zásilky někdy v polovině roku 2026.