Linuxových hráčů na Steamu je více než 5 %

Petr Krčmář
2. 4. 2026
Steam

Steam zveřejnil svůj pravidelný průzkum, tentokrát s daty za letošní březen. Z něj plyne, že se AMD pomalu a jistě tlačí dopředu. Zatímco před rokem a půl mělo 34,5 %, dnes už má 45 % a roste dál na úkor Intelu. Pozice grafických karet Nvidia je ohrožena výrazně méně, proti 77,4 % si za rok a půl pohoršily jen na 72,8 %.

Počet linuxových hráčů stále roste, v tuto chvíli je na 5,33 %, což je přibližně dvojnásobek proti hráčům na macOS. Nejvíce se hraje na 64bitových Windows 11, která používá 66,8 % hráčů a následují 64bitová Windows 10 s 25,3 %.

Nejběžnějších je 16 GB RAM (40,9 % hráčů), těsně následovaných 32 GB (36,6 %). Většina hráčů má šestijádrový nebo osmijádrový procesor (dohromady 55 %). Z hlediska rozlišení vede s velkým náskokem klasické full HD (51,9 %).

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

