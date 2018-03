 »   »  Londýnský starosta na SXSW 2018: technologické firmy nejsou nad zákonem

David Ježek

Starosta Londýna Sadiq Khan se ve své úvodní řeči na konferenci SXSW 2018 opřel do sociálních sítí a velkých IT firem. Sítě jako Facebook, Twitter či YouTube podle něj nedělají dostatečnou prevenci před šířením fake news, hate speech, harašení a propagandě na svých platformách.

Jako příklad uvedl několik nenávistných tweetů mířících na jeho osobu, aby si návštěvníci zkusili představit, jaký vliv to může mít a má na mladé lidi. Velké sítě přitom mohou dle Khana dělat více, aby tento problém řešily. Nicméně také ocenil to, jak sítě typu Facebook a Twitter propojují uživatele a blízké, na druhou stranu dodal, že nelze přehlížet, jak jsou zneužívány k rozdělování komunit na celé planetě (nazančil také souvislost s předvolebními kampaněmi, které jsou těmito cestami též ovlivňovány).

Pokud sítě jako Facebook, Twitter či YouTube a další nevezmou existující problémy vážně, může je potkat regulace ze strany vlád. V tomto kontextu připomněl nedávné úpravy zákonů v Německu, které umožňují pokutovat provozovatele sítí až 50 milióny eur, pokud neodstraní hanlivý příspěvek do 24 hodin. Khan by nerad viděl, aby to (regulace) zašlo tak daleko, neb tyto formy regulace nejsou v souladu se svobodou projevu.