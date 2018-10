 »   »  LTE signálem je pokryto metro od Pražského povstání po Roztyly

Petr Krčmář

V úterý 30. října v 15:00 byla spuštěna další část pokrytí pražského metra signálem LTE mobilních operátorů. Navazuje na první úsek Muzeum – Vyšehrad a přidává další úsek Pražského povstání – Roztyly. Celkem je tedy pokryto osm stanic metra na trase C. Pokrytí všech stanic bude operátory stát půl miliardy korun a dokončeno by mělo být do roku 2022.

V roce 2019 konsorcium plánuje pokrýt dalších 21 stanic, které patří k těm nejvytíženějším. V letech 2020 a 2021 pak budou dokryty všechny zbývající stanice a tunely mezi nimi, říká Martina Kemrová mluvčí T-Mobilu, který pro konsorcium operátorů stavbu zajišťuje.

Podívejte se, jak pokrývání metra LTE signálem probíhá:

(Zdroj: Lupa.cz)