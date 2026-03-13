Root.cz  »  Vývojářský software  »  Lutris a kód psaný AI

Lutris a kód psaný AI

Jan Fikar
Včera
8 nových názorů

Sdílet

7. 10. 25
Ilustrační obrázek

Lutris je open source manažer a spouštěč her pro Linux v Pythonu. Před dvěma týdny si jeden uživatel všiml, že do kódu přispívala i umělá inteligence. Šlo o příspěvky Mathieu Comandona (strycore), který je také hlavním vývojářem projektu. Mathieu vysvětlil svůj názor a smazal označení příspěvků vytvořených AI. Podle něj bude bez označení těžké zjistit, které to byly.

Je to AI slop, pokud nevíte, co děláte, nebo používáte nekvalitní nástroje. Já mám více než 30 let zkušeností s programováním a používám nejlepší nástroj, který je aktuálně k dispozici. Byl nesmírně užitečný při dohánění všeho, co jsem loni nemohl udělat kvůli zdravotním problémům a depresi.
S technologií AI se objevily obrovské problémy, ale ty jsou způsobeny naší současnou kapitalistickou kulturou, ne samotnými nástroji. V mnoha ohledech to nemohlo dopadnout hůř. To ne AI vykoupila veškerou RAM, byl to OpenAI. Nebyla to AI, která ukradla chráněný obsah, to byl Facebook. Nebyla to AI, která propustila tisíce zaměstnanců, ale bláhoví manažeři, kteří nechápou, že tento nástroj jen pomáhá, ale nenahrazuje lidi. Nejsem velkým fanouškem měsíčního předplatného Anthropic, nechci být závislý na cloudových službách. Ale před několika měsíci (a byl jsem tehdy na dně, sotva schopný něco udělat) jsem si uvědomil, že tyto nástroje začínají odvádět kompetentní práci a jsou velmi hodnotné. A aspoň neplatím Google, Facebook, OpenAI nebo nějaké společnosti, která spolupracuje s americkou armádou. Každopádně jsem tušil, že by tento „problém“ mohl vzejít, takže jsem před několika dny odstranil spoluautorství Claude z commitů. Takže hodně štěstí při zjišťování, co bylo vygenerováno a co ne. To, zda používám Claude, nezmění společnost, to vyžaduje změny na hlubší úrovni, a všichni víme, že s současnou administrativou v USA se nic nezlepší.

Diskuse o používání AI v Lutris dále pokračuje a bude pravděpodobně velmi dlouhá. Diskutuje se zde například open source licence a kdo má práva na kód napsaný AI a jak je open source založený na vzájemné důvěře mezi přispěvateli.

(zdroj: gamingonlinux)

Vstoupit do diskuse (8 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



Nejnovější články

Dále u nás najdete

