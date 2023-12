LVFS doručil uživatelům už víc než 100 miliónů aktualizací firmwarů

Slušelo by se začít hláškou „a počet dál roste“. Projekt LVFS sloužící na Linuxu ve spojení s nástrojem fwupd pro aktualizace firmwarů stále rostoucího počtu zařízení má za sebou další milník, lidem jej využívajícím už doručil více než 0,1 miliardy takových aktualizací.





Přitom jen před rokem a půl to bylo lehce přes 50 miliónů, berme tedy toto vše jako indikaci, že LVFS/fwupd se stávají nepostradatelnou součástí IT světa, díky čemuž my Linuxáci nemusíme potupně pro mnohé aktualizace firmwarů přepínat do Windows či startovat FreeDOS. Richard Hughes z Red Hatu k tomu dodává, že jak roste počet podporovaných zařízení, roste i sama komunita a dík patří i skvělým partnerům z řad vývojářů Googlu a Collabory, kteří pomáhají výrobcům zařízení v implementaci podpory (a v případě Googlu na seznam přidejme podporování platformy ChromeOS).