LXD mění licenci a upravuje podmínky pro přispívání

Autor: Linux Containers

Společnost Canonical během letošního roku převzala správu nad projektem LXD, což je správce kontejnerů běžících pod nízkoúrovňovým rozhraním LXC. Firma původním správcům projektu v létě odebrala možnost zasahovat do repozitáře a ponechala jej jen interním zaměstnancům firmy. Výsledkem byl vznik forku Incus, který pokračuje v původním kurzu.





Nyní původní správce LXD a bývalý správce Canonicalu Stéphane Graber upozornil na další změny. Těsně před vydáním verze 5.20 provedla firma několik změn. Tou první je změna licence LXD z Apache2 na AGPLv3. Druhým je přidání povinného souhlasu s CLA (Contributor License Agreement) pro další přispívání do projektu.





Graber upozorňuje, že Canonical nemůže dodatečně upravit licenci u kódu od externích přispěvatelů, což zahrnuje i změny vytvořené v rámci projektu Incus. Výsledkem je, že LXD je nyní pod podivnou směsicí licencí Apache2 a AGPLv3. Navíc bez jasných informací o tom, který soubor nebo která část každého souboru je pod jednou nebo druhou licencí.

Pro odštěpený projekt Incus je to bohužel také nepříjemné, protože se touto změnou zastaví tok úprav mezi oběma projekty. Incus již nebude zahrnovat změny pocházející z LXD, protože bychom museli do své kódové základny zahrnout kód AGPLv3, čímž bychom se dostali do stejné licenční šlamastyky, do jaké se nyní dostalo LXD. To je pro nás samozřejmě nepřijatelné, máme velmi rádi přehlednost licencí a docela se nám líbí licence Apache2, píše Stéphane Graber.