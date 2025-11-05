LXQt 2.3.0 dále vylepšuje podporu Waylandu

Nová verze 2.3.0 desktopového prostředí Lightweight Qt Desktop Environment, tedy LXQt, je na světě. Tvůrci dále vylepšili podporu Waylandu, konkrétně vypichují vylepšení v LXQt Panelu, jehož Desktop Switcher je nyní podporován s Labwc, Niri, a dalšími kompozitory (s podporou protokolu ext-workspaces-v1). Přibyl také specifický backend pro Wayfire a došlo i na flexibilnější systém uživatelských příkazů, ať už na Waylandu, nebo X11.
ScreenGrab už také běží s Wayland kompozitory, s podporou protokolu
wlr screencopy protocol verze 3.0.0. Do
lxqt-wayland-session se dostává
lxqt-qdbus pro jednodušší práci s qdbus příkazy. V bočním panelu PCManFM-Qt je dostupné bezpečné odstranění a přibyla možnost vypnout nástrojové tipy.
Další vylepšení zahrnují například vylepšené vyhledávání, změnu intenzity podsvícení displeje pouhým točením kolečka myši nad příslušným tlačítkem pluginu podsvícení, úpravu chování pro škálovaní dpi, kde hodnota v LXQt je pouze pro X11, na Waylandu je nově tato věc řešena právě skrze kompozitor samotný. Za pomoci Wayland kompozitoru lze také vypnout monitor. Další novinky shrnuje přehled na GitHubu projektu LXQt.