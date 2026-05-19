Mageia 10 RC1 přináší jádro Linux 6.18 či Plasmu 6.5.5

Vývojáři linuxové distribuce Mageia zveřejnili první RC verzi budoucího, již desátého vydání. Jde o standardní aktualizační ISO obrazy, kdo používá desítku od alfy či bety, vše potřebné dostal skrze standardní aktualizace.
Mageia 10 v tuto chvíli po přidání aktualizací obsahujících bezpečnostní opravy používá jádro řady 6.18, z desktopů nabízí třeba Plasmu 6.5.5, jinak tvůrci vyjmenovávají Firefox i Thunderbird řady 140.10 ESR. Kancelářský balík LibreOffice je k dispozici ve verzi 26.2. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že Mageia 10 je již plně použitelná a stabilní, nemám problém s během jak KDE, tak GNOME, a to i na hodně starých PC. A jak je již tradičně zvykem: cokoli v Mageie třeba chybí (např. RAW editor Art), nebo je balíčkováno ve starších či ESR/LTS verzích, lze zprovoznit ve Flatpak verzích.