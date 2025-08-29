Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Malé japonské město navrhuje omezit mobilní telefony na dvě hodiny denně

Malé japonské město navrhuje omezit mobilní telefony na dvě hodiny denně

Jan Fikar
Dnes
Mobilní telefony Autor: Tomwsulcer, podle licence: Public Domain CC0
Mobilní telefony

Malé japonské město Toyoake se 70 tisíci obyvateli navrhuje omezení mobilních telefonů na dvě hodiny denně. Jde o první takové omezení v Japonsku a bylo navrženo městskou radnicí. Limit se vztahuje jen na volný čas, práce ani škola se do něj nezapočítávají.

Žáci základní školy tak mají přestat používat chytrá zařízení ve 21:00, starší studenti pak ve 22:00. Nařízení nebude nijak kontrolováno ani pokutováno. Má spíše lidi upozornit na množství času stráveného před obrazovkou chytrých zařízení.

(zdroj: slashdot)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

