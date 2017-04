Roman Bořánek

Ve společnosti Canonical s nedávnou změnou směru zřejmě proběhnou i další změny, o kterých se právě jedná. Do čela společnosti by se prý měl vrátit Mark Shuttleworth, který křeslo v roce 2010 přenechal Jane Sibler a od té doby se věnoval jen strategickému řízení. Zároveň se hovoří o velkém propouštění. Podle těch konzervativnějších odhadů bude propuštěno kolem 20 % zaměstnanců. Spekuluje se také o možném vstupu dalších investorů do firmy.

(Zdroj: Phoronix)