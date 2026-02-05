Mecha Comet: modulární kapesní počítač s Linuxem a výměnnými prvky

Mecha Comet není telefon a neklade si za cíl nahradit váš notebook. Jedná se o modulární zařízení s Linuxem, které má být čímkoli, co zrovna potřebujete, kdykoli to potřebujete. Pomocí magnetických a rychle vyměnitelných modulů se totiž může stát herním zařízením, komunikátorem nebo šikovným kutilským zařízením. V současné době probíhá kampaň na Kickstarteru, která už mnohonásobně překročila cílovou částku.
Pro hraní her se hodí gamepadový panel, druhá varianta zahrnuje GPIO konektor s I/O rozbočovačem a sériovým rozhraním přes USB a potěší kutily. Kompaktní QWERTY klávesnice s touchpadem pak umožňuje pracovat na počítači i během cestování. Navíc se jedná o otevřený hardware, takže kdokoliv může vytvářet vlastní moduly používající 40pinový konektor. Komunita se tak zřejmě v budoucnu postará o další zajímavé využití.
Mecha Comet je především počítač založený na architektuře ARM s 3,92palcovým dotykovým displejem AMOLED (550 nitů při hustotě pixelů 441 ppi). Bude k dispozici ve dvou konfiguracích využívajících SoC NXP ARM. Základní model používá čtyřjádrový i.MX 8M Plus a dražší model je vybaven šestijádrovým i.MX 95 s dvojnásobným výkonem GPU.
Zařízení je poháněno vyměnitelnou baterií s kapacitou 4100 mAh, která je schopná jej pohánět přibližně sedm hodin, případně vydržet sedm dní v uspaném stavu. Varianta s výkonnějším procesorem snižuje výdrž baterie přibližně o 15 %.
Paměť může mít od 2 GB až po 8 GB. Úložiště eMMC má kapacitu 64 GB až 128 GB, ale díky slotům MicroSD a M.2 si můžete později přidat vlastní. Dále je k dispozici mini HDMI 2.1, fotoaparát s rozlišením 8 Mpx, reproduktor, mikrofon, audio jack a dva porty USB-C. Pro připojení je k dispozici Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 a dovnitř je možné přidat modem pro mobilní připojení.
Uvnitř otevřeného hardwaru běží také otevřený linuxový operační systém Mechanix. Ten je postaven na Fedoře a disponuje dotykovým grafickým rozhraním optimalizovaným pro malé obrazovky.
Cena začíná na 189 dolarech za základní model s 2 GB paměti a 64GB úložištěm. Výkonnější varianta se 4 GB RAM pak stojí 269 dolarů. Moduly jsou volitelným příslušenstvím: GPIO stojí 15 dolarů, gamepad 20 dolarů a klávesnice 25 dolarů. Všechny tři si můžete pořídit v sadě za 50 dolarů. Nižší modely by měly být dostupné na začátku léta, výkonnější pak během září letošního roku.