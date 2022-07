MediaTek bude vyrábět čipy u Intelu

Autor: MediaTek

Od ohlášení otevření vlastních výrobních procesů a továren Intelu světu pod značkou IFS – Intel Foundry Services, uběhla už řada měsíců a je relativně ticho po pěšině. Nyní Intel ale hlásí, že získal významného partnera, který si u něj nechá vyrábět různé čipy pro smart zařízení. Není jím nikdo jiný než MediaTek.

Obecně platí, že MediaTek je spíše levnější než třeba Qualcomm, jeho čipy pohánějí cenově výhodnější telefony. Výrobce by jistě rád vyráběl vše u TSMC na nejlepší výrobní technologii, ale možná si nemůže dovolit přetahovat o výrobní kapacity s největšími hráči (jako Apple a AMD), možná je obecně TSMC na něj příliš drahá, možná je toto ohlášení spíše o low-endovějších čipech, to nevíme. Co ale historicky víme, že MediaTek se u TSMC minimálně dvakrát velmi spálil: nejprve u čipu Helio X20, který byl vyráběn velmi nekvalitním 20nm planárním procesem TSMC, podruhé pak s 10nm FinFET výrobou čipu Helio X30 u TSMC. Oboje vedlo k dočasnému ústupu MediaTeku z výsluní smartphonů, ale to jen tak pro doplnění.

Jaké konkrétně čipy bude MediaTek u Intelu vyrábět, nebylo oznámeno. Jakým procesem? Intel hovoří o produkčně ověřeném, což může například znamenat současný Intel 7, případně blížící se / nastupující Intel 4 (pokud MediaTek měl možnost vidět rané věci ve výrobě).