MediaTek má 7nm SoC pro Smart TV, umí 8k i AV1 a VVC / H.266

Autor: MediaTek

Pentonic 2000 je jméno zbrusu nového ARM SoC od MediaTeku, prvního z řady Pentonic. Firma jej vyrábí 7nm procesem u TSMC a jeho cílem je být srdcem co největšího množství hi-end televizorů. Do vínku dostal tento čip 100% výbavu pro rok 2022 (a další).

Ve stručnosti tedy shrňme to nejdůležitější z věcí, které toto SoC umí: 8k/120Hz, případně až 144Hz zobrazení pro hry. Dále dekódování všech existujících formátů až po 8k rozlišení a po formáty AV1 a H.266/VVC. Nechybí ani AI upscaling do 8k, podpora video technik jako Motion Estimation / Motion Compensation, HDMI 2.1, UFS 3.1, Dolby Vision, Dolby Atmos, ATSC 3.0, Picture-in-Picture a Picture-by-Picture, či konektivita WiFi 6E a 5G. Více se dozvíme v lednu během CES 2022, čip by pak měl pohánět vlajkové lodi pro příští rok u řady výrobců.

MediaTek připomíná, že jeho SoC pohání dobré 2 miliardy TV po celém světě.