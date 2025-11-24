Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Memtest86+ 8.00 s podporou nejnovějších procesorů AMD a Intel

Memtest86+ 8.00 s podporou nejnovějších procesorů AMD a Intel

Jan Fikar
Včera
Memtest86+ Autor: memtest.org

Dnes vyšel open source nástroj pro kontrolu paměti Memtest86+ ve verzi 8.00, ve kterém jsou podporovány nové procesory AMD a Intel. Zrychlena byla detekce na procesorech s velkým počtem jader.

Je dostupný nový tmavý vzhled. Nově se detekuje teplota pamětí DDR5 a je opravena detekce DDR5 XMP 3.0. Nově je možné Memtest86+ přeložit také pomocí clang a lld. Připomeňme, že Memtest86+ podporuje architekturu x86 a od loňské verze 7.20 také architekturu Loongson LoongArch (LA664). Konkurenční Memtest86, který je placený, ale poskytuje také verzi zdarma, podporuje x86 a arm64.

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

