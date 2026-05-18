Memtest86+ 8.10 s podporou x2APIC

Jan Fikar
Včera
Memtest86+

V sobotu vyšel oblíbený nástroj pro kontrolu paměti RAM Memtest86+ ve verzi 8.10. Nově podporuje x2APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller), starší verze podporovaly pouze xAPIC, který se objevil s Pentiem 4. Novější x2APIC je tu od procesoru Nehalem. Současné procesory stále podporují xAPIC, ale to se bude měnit. Například Meteor Lake bude podporovat starý xAPIC, pouze když to tak nastavíte v BIOSu nebo v OS. A budoucí Nova Lake bude již úplně bez xAPIC.

Starší xAPIC umožňuje jen 255 CPU jader, kdežto x2APIC až milion jader. Zatím Memtest86+ 8.10 zůstává na starém limitu 255 jader. Nová je podpora pro kompilaci pomocí Clang/lld a vylepšena byla podpora pro Intel Lunar Lake a Panther Lake.

(zdroj: phoronix)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



