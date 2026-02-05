MeshCore na 216. srazu spolku OpenAlt

V pátek 20. února od 18:00 se v prostorách Red Hat Labu na FIT VUT v Brně uskuteční 216. sraz spolku OpenAlt. Tématem setkání bude komunitně budovaná bezdrátová síť MeshCore. Přednášku o ní bude mít Jindřich Skácel, který si kromě seznámení se sítí připraví také ukázky klientských zařízení a ukáže, jak v praxi vypadá nasazení vlastního repeateru.
Pro ty, kteří nebudou moct dojít osobně, bude přednáška živě vysílaná na video portálu VHSky.cz. Více informací se dozvíte v pozvánce na stránkách OpenAlt.org.