 »   »  Metropolitní muzeum umění uvolnilo 375 000 fotografií pod licencí CC0

Petr Krčmář

Metropolitní muzeum umění v New Yorku zveřejnilo 375 000 fotografií pod svobodnou licencí Creative Commons Zero. Podle ní je možné dílo používat komerčně i nekomerčně zcela bez omezení. Pracovali jsme na možnosti sdílení fotografií s veřejností řadu let, řekl Thomas M. Campbell, ředitel muzea.

Sbírka obsahuje obrázky uměleckých děl za posledních 5000 let – fotografie, malby, sochy a další. Obrázky je možné získat přes GitHub, kde naleznete celou databázi odkazů na zdroje hostující samotné soubory.