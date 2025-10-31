Root.cz  »  Kancelář  »  Mezinárodní trestní soud v Haagu přechází z Microsoft Office na openDesk

Mezinárodní trestní soud v Haagu přechází z Microsoft Office na openDesk

Jan Fikar
Včera
soud, spravedlnost, proces, spor, žaloba, odvolání, právo, zákon Autor: Depositphotos

Mezinárodní trestní soud (ICC) v Haagu převede svoji vnitřní agendu z Microsoft Office na open source řešení openDesk. Jde o německý nástroj pro sdílenou administrativu pro veřejné instituce. openDesk zahrnuje e-maily,  kalendáře, editaci dokumentů, sdílení souborů a komunikaci v týmu.

Krok přišel patrně kvůli výrokům Donalda Trumpa o hlavním žalobci Karim Khanovi. V květnu mělo dokonce dojít k zablokování Khanova e-mailového účtu Microsoftem. Microsoft to však popírá. Připomeňme, že USA není členem ICC.

(zdroj: slashdot)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

