MGLRU: lepší správa paměti od Google

V linuxovém jádře často nastane situace, že je potřeba uvolnit stránku paměti. V současnosti se o to stará algoritmus LRU (Least Recently Used). Google ale již nějako dobu pracuje na multigenerational LRU (MGLRU). Podle Google současný LRU spotřebuje mnoho CPU a často se rozhodne pro uvolnění nesprávné stránky. Nové MGLRU je přímočaré, výkonné a univerzální. Hodí se jak pro mobilní zařízení, tak pro výkonné servery.

Minulý týden v úterý Google poslal již 6. verzi záplat s MGLRU. V současnosti můžete MGLRU vyzkoušet buď vlastní aplikací záplaty, nebo pokud se přeložíte třeba jádro Arch Linux ZEN. V něm je MGLRU již od verze 5.12.

Google také experimentálně zapnulo MGLRU asi miliónu uživatelů Androidu a desítkám miliónů uživatelů Chrome OS. MGLRU se projevilo snížením zátěže kswapd o 40 % a 85 % snížením výskytu OOM killeru. Doufejme, že se MGLRU v linuxovém jádře dočkáme ještě letos.

(zdroj: phoronix)