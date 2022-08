MGLRU se nedostane do jádra 6.0, ale asi do 6.1

O multi-generational LRU (MGLRU) od Google jsme se tu již zmiňovali. MGLRU má být úspornější k CPU než v současnosti používaný algoritmus LRU (Least Recently Used), který se navíc často rozhodne pro uvolnění nevhodné stránky. Největší rozdíl je vidět v případě malé paměti. Google již nějakou dobu používá MGLRU pro Android a Chrome OS.

MGLRU se bohužel nedostane do jádra 6.0, protože se čeká na stabilizaci Maple Tree. To je nová datová struktura od Oracle, umožňující uložit rozsah paměti do jednoho pointeru. Maple Tree používá B-tree, je bezpečné pro RCU (read-copy update) a využívá efektivně vyrovnávací paměť moderních procesorů. Spolu s MGLRU očekáváme Maple Tree v jádře 6.1.





(zdroj: phoronix)