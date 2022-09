MGLRU už je ve větvi mm-stable, možná stihne začlenění do Linuxu 6.1

Autor: Depositphotos

Framework MGLRU možná stihne začlenění do jádra 6.1. O MGLRU jsme psali už v lednu, v červenci došlo na přehnaný optimismus o možném začlenění do jádra 5.20 (tedy 6.0), který následovaly informace o zahrnutí kódu do vetvě mm-unstable Andrewa Mortona. Zde MGLRU prodělal další ladění kvality kódu a nyní to opravdu vypadá, že začlenění je na spadnutí. Projekt se totiž přesouvá do větve mm-stable .