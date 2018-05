 »   »  Micron 5210 Ion jsou první SSD s QLC NAND flash čipy

David Ježek

Intel a Micron dotáhli v rámci společného podniku IMFT do finále výrobu QLC NAND flash čipů a Micron představil první řadu SSD jimi vybavených. QLC čipy ukládají do jedné paměťové buňky celkem 4 bity, tedy musí být schopny zapisovat a číst 16 napěťových úrovní. IMFT navíc dotahuje do finále výrobu QLC čipů vrstvenou technologií o 64 vrstvách, přičemž do budoucna půjde dokonce na 96 vrstev (na kterých dnes umí TLC čipy).

SSD Micron 5210 Ion tak představují nejnovější počin v oblasti množství dat nacpaných v jednom standardně velkém NAND flash čipu (1 Tbit / die). Kapacitně tak řada 5210 Ion může bez problémů nabídnout velikosti SATA SSD od 1,92 po 7,68 TB, ostatně od Micronu není problém dnes objednat 2,5" PCIe ×4/U.2 SSD řady 9200 ECO s TLC čipy o kapacitě 11 TB (za ~150 tisíc Kč).

U QLC čipů lze sice počítat na jednu stranu s nižší cenou SSD s danou kapacitu, na druhou stranu zde ale bude nižší životnost, přesněji řečeno počet Program/Erase cyklů, tedy cyklů zápisu.