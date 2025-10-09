Root.cz  »  Bastlírna  »  MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32 napsaný v MicroPythonu

MicroPythonOS je grafický operační systém pro ESP32 napsaný v MicroPythonu

Petr Krčmář
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Všechny fotografie

Autoři operačního systému MicroPythonOS o něm říkají, že je to lehký, rychlý a univerzální operační systém navržený pro provoz na mikrokontrolérech, jako je ESP32, a desktopových počítačích. Používá MicroPython pro vývoj aplikací i ovladačů, což umožňuje přenositelnost mezi hardwarovými platformami. Je postaven na runtime MicroPythonu a pro grafiku používá LVGL.

Zajímavé je, že má moderní dotykové uživatelské rozhraní podobné Androidu, nabízí vlastní obchod s aplikacemi a aktualizace OTA (Over-The-Air). Podporuje dotykové displeje, kamery a různé senzory.

Celý projekt je v relativně rané fázi vývoje, ale veškeré zdrojové kódy jsou otevřené, takže je kdokoli může použít a vylepšit. Cílem je nabídnout prostředí pro snadnou tvorbu grafických aplikací využívajících displej připojený k mikrokontroléru.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Vyplatí se víc jít do důchodu ještě letos nebo až příští rok?

Trackball Logitech MX Ergo: když myš stojí a kurzor běhá

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

IDC: Cla necla, výdaje na evropský veřejný cloud jsou pořád vysoké

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

IKEA představila kuličky se zcela novou chutí. Stojí 99 korun

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Politické strany plánují snížení odvodů, ale i znovuzavedení EET

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI