Microsoft 6502 BASIC od Billa Gatese je open source

Jan Fikar
Dnes
BASIC Autor: Niels Heidenreich, podle licence: CC BY-SA 2.0
BASIC

Bill Gates a Ric Weiland dokončili Microsoft 6502 BASIC v roce 1976. MOS 6502 byl osmibitový procesor, který poháněl například Apple II, Commodore, Atari 400/800 a Nintendo Entertainment System. Nyní jsou zdrojové kódy Microsoft 6502 BASIC uveřejněny jako open source.

Zdrojové kódy v assembleru jsou na GitHubu pod licencí MIT. Pro zájemce je dostupné i PDF s originálním kódem na traktorovém papíře. Microsoft tak navazuje na zveřejnění zdrojových kódů GW-BASIC před pěti lety.

(zdroj: arstechnica, bleepingcomputer)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

